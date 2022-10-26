İş yeri önündeki saldırıda öldü 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İş yeri önünde bekleyen Tayfun E., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Tayfun E.'nin yardımına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tayfun E., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerindeki mermi kovanları ile delilleri toplayan polis ekipleri, saldırıyla ilgili çalışma başlattı.