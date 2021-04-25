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İş yerinde Covid-19'a yakalandı

6. sezonuna Covid-19 vakalarının hikayelerini ekrana taşıyarak başlayan "Hayat Yeniden Sıra Dışı Vakalar" programı, bu kez iş yerinde virüse yakalanan Abdullah Özkan'ı konuk etti. Hastanede geçirdiği 18 günü anlatan Özkan, yoğun bakıma girmeden hastalığı yendiği o zor günleri izleyiciyle paylaştı

İş yerinde Covid-19'a yakalandı
HABERTURK.COM

6. sezonuna Covid-19 vakalarının hikayelerini ekrana taşıyarak başlayan "Hayat Yeniden Sıra Dışı Vakalar" programı, bu kez iş yerinde virüse yakalanan Abdullah Özkan'ı konuk etti.

"SANKİ ÖLECEKMİŞİM GİBİ HİSSETTİM"

Ticaretle uğraşan 39 yaşındaki Abdullah Özkan, 2020 yılının Temmuz ayında ortağının Covid-19'a yakalandığını söylemesiyle soluğu acil serviste aldığını ve yapılan testin ardından kendisinin de virüse yakalandığını öğrendiğini anlattı. Öksürükle hastalığın başladığını ifade eden Özkan, her geçen gün öksürük şikâyetinin arttığını ağrı kesici ve serumlarla hafifletilmeye çalışılsa da kontrol altına alınamadığını dile getirdi. En ufacık hareketinde göğsünden çıtırtılar geldiğini ifade eden Özkan, ölecekmişim gibi hissettim diyerek 6 gün boyunca nefes almakta zorlandığını anlattı. Koku ve tat alma, eklem ağrısı, iştahsızlık ve ishal semptomlarıyla da mücadele ettiğini belirtti.

"HAYATİ RİSK TAŞIYOR"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan, akciğer tomografisi çektiklerinde lezyonların fazla görüldüğünü, yüksek ateşin devam etmesi sebebiyle de hastaya yatış vermek zorunda kaldıklarını anlattı. Oksijen doygunluğunun düşük olması, sigara kullanımı ve hafif obezite nedeniyle Özkan'ın risk grubunda olması nedeniyle hastalığın ağır seyretme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Hastanede attığı süre boyunca Abdullah Özkan’ın kendini bırakmadığını; bu sayede bağışıklık sistemini ayakta tuttuğunu düşündüğünü belirtti.

"HASTALAR BİLİNMEZE YOLCULUK EDİYOR"

Covid-19'a yakalanan vakaları psikolojik açıdan değerlendiren Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. İrem Yaluğ Ulubil; "Bir bilinmeze yolculuk ediliyor. İlk tanı konan hastalarda; korku, endişe ve kaygı gözlemliyoruz. Bu çok insani bir refleks" dedi. Hastaların en çok yaşayacakları süreci merak ettiklerini de sözlerine ekledi.

"KİLO VE KAS KAYBI TEDAVİ SÜRECİNİ UZATIYOR"

Viral enfeksiyonun vücutta çok ciddi bir yıkım yarattığını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı; ishal, şişkinlik, ağız tadı değişikliği, mide boşalma hızında yavaşlama görülebildiğini ve bu semptomların hastanın beslenmesini ciddi ölçüde etkilediğini anlattı. Kilo ve kas kaybının tedavi sürecini de uzattığını anlatan Turanlı, hastaların beslenmesinde protein alımına öncelik verdiklerini belirtti.

"VİRÜSÜ AİLEME BULAŞTIRMAK TEK KORKUMDU"

Covid'e yakalanan her hasta gibi sevdiklerine hastalığı bulaştırma korkusu yaşayan Abdullah Özkan korktuğum başıma geldi diyerek bebekleriyle birlikte eşinin de virüse yakalandığını anlattı. Çocuklarında sadece bir gün yüksek ateş görüldüğünün ertesi gün normal seyrine döndüklerini anlattı. Eşinin bebek emzirdiğini ifade eden Özkan, bu sebeple ilaç kullanmadığını ve hastalığı hafif bir şekilde atlattığını dile getirdi.

"RİNGE ÇIKAR BOKS YAPARSIN"

Nefes darlığı şikayetinin her geçen gün arttığını ifade eden Özkan, her türlü müdahaleye rağmen nefes almakta zorlandığını ve bu sebeple solunum cihazına başlandığını söyledi. Yatağından kalkıp tuvalet ihtiyacını dahi karşılayamayacak duruma geldiğinde doktorların farklı bir oksijen cihazına bağlayarak tedavi planını değiştirdiklerini ifade etti. Takılan oksijen cihazı nedeniyle uyumakta zorlandığını, hareket edemediğini, burnunun yandığını, başının ağrıdığını ve cihazın çok yüksek ses çıkardığını anlattı. Daha sonra steroid tedavisi uygulandığını belirten Özkan, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan'ın ertesi gün vücudunun tedaviye olumlu yanıt vermemesi durumunda yoğun bakıma alınacağını fakat doktorunun ringe çıkıp boks yapacak kadar güçlü olacağını düşündüğünü söyledi.

"DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU: NEFES ALABİLMEK"

Abdullah Özkan, yaşadığı zorlu süreci "kovanın içerisinin su dolu olduğunu ve kafanız kovanın içinde yaşamaya çalıştığınızı düşünün; gerçekten yaşamak istemiyorsunuz" sözleriyle anlattı. Yoğun bakım süreci yaşamadan 18 gün sonra taburcu olan Özkan; nefes alabilmenin dünyanın en güzel duygusu olduğunu anlatırken hayatın kıymetini daha iyi anladığını da ifade etti.

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