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Haberler Gündem 3. Sayfa İş yerine çatıdan girmeye çalıştı, düşerek öldü
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Çatıdan girmeye çalıştığı iş yerinde tentenin kırılması canından oldu

Antalya'da, bir iş yerine çatıdan girmeye çalıştığı iddia edilen Cem Bulut, tentenin kırılması sonucu beton zemine düştü. Sabah iş yerine gelen çalışanlar tarafından bulunan Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi

İş yerine çatıdan girmeye çalıştı, düşerek öldü
İş yerine çatıdan girmeye çalıştı, düşerek öldü
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DHA

Antalya'da, iş yerinin çatısındaki tentenin kırılmasıyla zemine düşen Cem Bulut (32) hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Yeni Sanayi 5005 Sokak'ta asansör tamiri yapılan iş yerine gelen çalışanlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ekipler, isminin Cem Bulut olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Cem Bulut'un 22 Ekim'de saat 17.00 sıralarında girmeye çalıştığı iş yerinin çatısındaki tentenin kırılması ile beton zemine düştüğünü belirledi.

Cem Bulut'un cansız bedeni, inceleme sonrası Adli Kıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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