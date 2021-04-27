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İş yerine giren yavru sansar, ilgi odağı oldu

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki iş yerinin açık olan kapısından içeri giren yavru sansar, görenlerin ilgisini çekti. İş yeri sahibi ve çevredeki esnaf tarafından yakalanıp su verilen sansar, çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

İş yerine giren yavru sansar, ilgi odağı oldu
DHA

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Çınarlı Mahallesi'nde elektronik eşya tamircisi İsmail Şimşek'in iş yerine açık olan kapıdan içeriye yavru sansar girdi.

DHA'nın haberine göre ilk önce ne olduğunu anlayamayan Şimşek, çevredeki esnaftan yardım istedi.

Arkadaşlarının yardımıyla sansarı yakalayan Şimşek, su verdi.

Bir süre sansarı seven Şimşek ve yardıma gelenler, ihbar üzerine çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Sansarın, veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

İş yeri sahibi İsmail Şimşek, "Dükkanda, müşteriyle konuşurken iş yerimize türünü bilmediğimiz bir hayvan geldi. Sonra yakaladık, su verdik. Ardında doğa koruma ekiplerine haber verdik" dedi.

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