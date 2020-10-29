İş yerine silah ve bıçakla baskın yapan 6 kişi yakalandı - İZMİR

AA

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Pancar Mahallesi'ndeki tekel bayisine minibüsle gelen 6 kişi, pompalı tüfek, bıçak ve sopalarla iş yerine girdi.Olaya müdahale eden 4 kişiyi darbeden, iş yeri sahibi Özkan B. ile yanındaki Uğur K'yi bıçakla yaralayan ve iş yerine zarar veren 6 kişi, daha sonra uzaklaştı.Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Görüntülerden kimlikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.