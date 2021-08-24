İHA

Sivas kent merkezindeki Yeni Ata Sanayisi'nde bir iş yerinin çatısına konulan klasik otomobil görenlerin dikkatini çekiyor.

İHA'nın haberine göre oto sanayide mekaniker ustası olan Mustafa Yıldızdağ, arkadaşlarının da fikriyle iş yerinin çatısına bir zamanların vazgeçilmezi olan Vosvos marka aracı koydu.

Yaklaşık 15 yıl önce iş yerinin çatısına reklam ve süs amacıyla konulan otomobil gün geçtikçe dikkat çekmeye ve oto sanayide herkesçe bilinmeye başladı.

İlk zamanlarda çalışan araç ilerleyen zamanlarda hırsızlardan da nasibini aldı. Aracın bazı parçaları çalındı. Araç günümüzde çalışmasa da sağladığı kolaylık sayesinde oldukça işe yarıyor.

İş yeri sahibi Yıldızdağ, bu araç sayesinde ismini vermeden iş yerinin kolaylıkla bulunmasını sağlıyor.

15 YILDIR ÇATIDA, GÖREN BİR DAHA BAKIYOR

Yeni oto sanayide oto mekanikeri ustası olan Mustafa Yıldızdağ, 15 yıl önce çatıya koyduklarını dile getirerek, “15 yıl önce arkadaşımızla birlikte böyle bir fikrimiz oldu. 15 yıldır duruyor. Biz onu çatıya çıkardığımızda çalışıyordu. Ama gün geçtikçe yukarıya çıkıp bazı malzemelerini çaldılar. Yağmur tabii biraz çürüttü. Ama yine de güzel görünüyor, hoş. Bir boyaya ihtiyacı var. Sadece reklam amaçlı süs olsun diyerek koyduk” dedi.

ADRES TARİFİNDE KOLAYLIK SAĞLIYOR

Yıldızdağ, otomobilin adres tarifinde kolaylık sağladığını söyleyerek, “Fotoğraf çektiren oluyor. Adres tarifinde çok kolay oluyor. ‘Falanca falanca dükkanları biliyor musunuz ?’ diyoruz. Onlar da “biliyoruz” diyor. Dükkanın ismini söylemeden geliyorlar. Bu Mehmet Ali Usta'nın bir projesiydi. Sanayinin bir maskotu gibi oldu” şeklinde konuştu.

BİR ZAMANLARIN VAZGEÇİLMEZ ARACIYDI

Yıldızdağ, bir zamanların vazgeçilmez aracı olduğunu ifade ederek, “Bazen ‘Ustacım biz bu arabayı satın alalım’ diyorlar. Biz kesinlikle satmıyoruz. Üzerinde emek harcanırsa tamir edilebilir. Bu artık bizim dükkanımızın vazgeçilmezi. Biz ondan vazgeçmiyoruz. Biraz bakıma ihtiyacı var, evladımız gibi. Kesinlikle bir zamanların vazgeçilmez aracıydı. Yıllarca Avrupalılar onlarla izne gelip gitti. Şu anda da yine vazgeçilmez. Aşağı indirdiğim zaman zannediyorum bir dakika içinde satılıp gider” diye konuştu.