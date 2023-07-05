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Haberler Emlak İş yerleri için kira zam oranı belli oldu! 2023 iş yerlerinde uygulanacak tavan zammı ne kadar oldu?
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İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira zam oranları da belli oldu. İş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59,95 oldu

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu! 2023 iş yerlerinde uygulanacak tavan zammı ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay için iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 59,95 oldu. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan oran ocak ayında 72,45 ile zirveyi görürken, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20, mayıs ayında ise 63,72’ye düşmüştü

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı belli oldu. Haziran ayı enflasyonu yüzde 38,21 olarak açıklanırken 12 aylık ortalama yüzde 59,95 olarak ortaya çıktı.

İş yerleri kiraları için bu ay tavan zam oranı yüzde 59,95 olarak uygulanabilecek.

KONUTTA YÜZDE 25 DEVAM EDECEK

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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