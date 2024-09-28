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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Isaac Solet ambulansla hastaneye kaldırıldı! - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de Isaac Solet ambulansla hastaneye kaldırıldı!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Samsunspor - Göztepe mücadelesinde Zeki Yavru ile çarpışan Isaac Solet, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:03 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:41
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        Göztepeli oyuncu hastaneye kaldırıldı!
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        Samsunspor ile Göztepe 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin henüz ilk dakikasında Samsunsporlu Zeki Yavru ile Göztepeli Isaac Solet kafa topunda çarpıştı. Kafasının arkasına darbe alan Solet uzun bir süre yerde hareketsiz bir şekilde yattı.

        Futbolcuların telaşla ambulansı çağırması ile sağlık ekipleri sahanın içerisine gelerek beyin sarsıntısı geçiren Solet’e ilk müdahaleyi yaptı. Solet, saha içerisine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Mücadele Solet’in 5. dakikada oyundan çıkması ile kaldığı yerden devam etti.

        "SAĞLIK DURUMU İYİ"

        Hastaneye kaldırılan Solet hakkında açıklama yapan İzmir temsilcisi, "Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmanın ilk dakikasında rakip oyuncuyla girdiği hava topu mücadelesinde kafasına darbe alan oyuncumuz Issac Solet, kısa süreli bilinç kaybı yaşamış, ancak şu anda bilinci açık ve sağlık durumu iyidir. Oyuncumuz kontrol amaçlı hastanede müşahede altında tutulmaktadır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

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