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Nişasta Sanayicileri Derneği'nden "artış yok" sözü

Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD),piyasada yaşanan gıda ürünleri arz sıkıntısı söylentileri ve fiyat artışı spekülasyonları sonrasında ürünlerin tedariğinde bir sıkıntı yaşanmayacağını ve fiyatta bir artış olmayacağını garanti ettiklerini duyurdu

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Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD),piyasada yaşanan gıda ürünleri arz sıkıntısı söylentileri ve fiyat artışı spekülasyonları sonrasında ürünlerin tedariğinde bir sıkıntı yaşanmayacağını ve fiyatta bir artış olmayacağını garanti ettiklerini duyurdu


NİSAD'dan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle zorlu bir dönem içinde bulunulduğu belirterek ürünlerin tedariğinde bir sıkıntı yaşanmayacağı ve fiyatlarda bir artış olmayacağının garanti edildiği duyuruldu. Dernek üyesi şirketlerin üretim tesislerinde her türlü sağlık önlemi alınarak daha fazla üreteceklerinin belirtildiği açıklamada ürünlerini kullanan paydaşların tüm ihtiyacını iç piyasadan tedarik etmeye hazır oldukları vurgulandı.

 

NİSAD, dünya genelinde yaşanan salgın dolayısı ile ülke olarak hassas bir dönemden geçildiğini, cumhurbaşkanının önderliğinde milletin hassasiyetiyle birlikte bu sürecin en az sıkıntıyla

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