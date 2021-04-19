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İşbir, Ergo Yatak'ı satın aldı

İşbir, Ergo Yatak’ın sahip olduğu tesis ve markaların tamamını satın aldı. Şirket, bu satın alma ile yeni markasında, yatak üretim kapasitesini önemli ölçüde artırarak tesiste bonel yaylı, paket yaylı ve visco yatak gruplarında üretim yapmayı planlıyor.

İşbir, Ergo Yatak'ı satın aldı
HABERTURK.COM

İşbir Holding’in bağlı ortaklığı olan İşbir Sünger San. A.Ş, Çankırı Korgun Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’de 15.541 metrekare açık ve 5.000 metrekare kapalı alanda üretim yapan Ergo Yatak Fabrikası’nı satın aldı.

YILDA 70 BİN YATAK ÜRETİMİ

Yılda 70 bin adet yatak üretimi yapacak markanın, İşbir’in yatak satış cirosunda yüzde 20’lik bir paya sahip olması hedefleniyor. Ayrıca, son dönemlerde yurt dışı ve yurt içinde önemi giderek artan sünger katmanlı yatak üretimine ağırlık vererek, yılda 12 bin ila 15 bin adet viskoelastik malzemeli yatak üretimi yapacak.

İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Büyüme hedeflerimize ulaşmak, üretim ve verimliliğimizi artırmak ve yeni pazarlara ulaşmak adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. 2020 yılı sonunda, yatırım planlarımızı ertelemeyerek önemli başarılara imza attık. 2021’de de bu büyümeyi destekleyecek yatırımlarla elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu noktada, bünyemize kattığımız yeni markamız da artık İşbir güvencesi ile hizmet verecek. İşbir olarak, bölgesel istihdama katkı sağlayacağımız gibi, buradaki ürünlerimizle de tüketicilerimizin yaşam kalitelerini artırmak için çalışacağız. Buradan, emeği geçen herkese ve tüm çalışan arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni markamızın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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