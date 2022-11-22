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İşCep 15'inci yılında 11.5 milyon kullanıcıya ulaştı

İş Bankası’nın mobil bankacılık uygulaması İşCep, 15'inci yılında 11.5 milyon kullanıcıyı aştı. Yapılan açıklamaya göre, her gün 3.5 milyon kişi, bankacılık işlemlerini İşCep’ten gerçekleştiriyor  

İşCep 15'inci yılında 11.5 milyon kullanıcıya ulaştı
HABERTURK.COM

İş Bankası’nın 15'inci yaşını kutlayan mobil bankacılık uygulaması İşCep, 11.5 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında her 4 yeni İş Bankası müşterisinden biri İşCep’ten İş Bankası ailesine katıldı.

2022 yılında yatırım fonu ve hisse senedi alış-satışta 3 işlemden 2’si, vadeli hesap açılışlarında her 2 işlemden 1’i İşCep’ten gerçekleştirildi. Ekim 2022 itibarıyla bankanın tüm kanallarından yapılan bankacılık işlemlerinde İşCep’in payı yüzde 72’ye ulaştı.

Öte yandan, 4'üncü yaşına giren yapay zekâ destekli kişisel asistan Maxi’nin kullanıcı sayısı 8.1 milyona, diyalog sayısı ise 61 milyona ulaştı.

Sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda İş Bankası’nın geçtiğimiz yıl İşCep uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Geleceğe Orman’ın katılımcı sayısı 190 bini aştı, 90 milyonun üzerinde karbon puan toplandı.

Bin karbon puan hedefine ulaşan katılımcılar adına TEMA Vakfı’na bağışlanan 30 bin fidanla Geleceğe Orman’ın ilk ormanı Gaziantep Kızılin’de oluşturuldu.

İş Bankası, Geleceğe Orman için bugüne kadar TEMA Vakfı’na 80 bin fidan bağışladı.

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