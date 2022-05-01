1 Mayıs kutlama mesajları ve sözleri günün öne çıkan konuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dünya genelinde pek çok ülkede kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ülkemizde 1923 yılında ilk kez resmi şekilde kutlandı. 1 Mayıs İşçi Bayramı için en güzel mesajları ve kutlama sözlerini sizler için bir araya getirdik. İşte, en güzel, anlamlı ve resimli 1 Mayıs mesajları...