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        Haberler Gündem Güncel İşçi minibüsü devrildi: 15 yaralı | Son dakika haberleri

        İşçi minibüsü devrildi: 15 yaralı

        Samsun'un Atakum ilçesinde fındık işçilerinin taşındığı minibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 00:38 Güncelleme: 02.09.2024 - 00:38
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        İşçi minibüsü devrildi: 15 yaralı
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        DHA'nın haberine göre kaza; akşam saatlerinde Atakum ilçesine bağlı Cami Mahallesi’nde meydana geldi. 21 fındık işçisinin taşındığı Ömer K. yönetimindeki 55 AOP 709 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı.

        Minibüsteki işçilerden 15'i yaralanırken, ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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