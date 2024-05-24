İşçi Partisi'nin önceki lideri Jeremy Corbyn bağımsız aday olarak seçimlere girecek

Birleşik Krallık'ta ana muhalefet partisi konumundaki İşçi Partisi'nin dört yıl liderliğini yapan ve 2020 yılında parti üyeliği askıya alınan Jeremy Corbny, 4 Temmuz'daki genel seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini duyurdu.

Kuzey Londra'nın 'Islington North' seçim bölgesinden 1983'ten beri milletvekili olan Corbyn, Mart 2023'te partisinin 'milletvekili adayı olmasını yasaklama' kararı almasının ardından bu kararı aldı.

Islington Tribune gazetesine demeç veren Corbyn, 'eşitlik, demokrasi ve barışın sesi' olacağını söyledi. Corbyn'in kampanyasının Sir Keir Starmer'ın liderliğinden hayal kırıklığına uğrayan sol kesim için bir odak noktası oluşturması, öne çıkan tartışmalardan.

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Keir Starmer'in lideri olduğu İşçi Partisi, Corbyn yerine göstereceği adayı 1 Haziran'da açıklayacak.