Boris Johnson'ın kendini tecrit etmemesine öfke 0:00 / 0:00

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Johnson, çarşamba günü İskoçya’da bir bölge olan Fife'deki bir polis okulunu ve perşembe günü Aberdeenshire'yı ziyaret etmişti.

Yerel basında çıkan haberlerde, ziyareti sırasında Johnson’a polis okuluna kadar eşlik eden ve onunla birlikte uçakta seyahat eden bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Buna rağmen kendisini tecrit etmeyecek olan Boris Johnson’a tepkiler büyürken İngiltere Başbakanlık Ofisi, Downing Street Sözcüsü, "Başbakan, Birleşik Krallık'taki toplulukları düzenli olarak ziyaret ediyor ve ziyaretlerini Covid-19 rehberliği doğrultusunda gerçekleştiriliyor." ifadesinde bulundu.

Açıklamada, Başbakan’ın ‘‘testi pozitif çıkan kimseyle yakın temas kurmadığına’’ dikkat çekildi.

Muhalefetteki İşçi Partisinden Anneliese Dodds, Başbakan Boris Johnson’ın herkesin uyması gereken kurallara uymadığını söyleyerek eleştiride bulundu.

— Anneliese Dodds 💙 (@AnnelieseDodds) August 6, 2021

Doods, "Kıdemli muhafazakârlar halkı gerçekten aptal sanıyor. Bu, onlar için bir kuralın ve diğer herkes için başka bir kuralın yine bir örneğidir.” açıklamasını yaptı.