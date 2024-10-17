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        Haberler Gündem Güncel İşçi servisi ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı | Son dakika haberleri

        İşçi servisi ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

        Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tanker çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.10.2024 - 09:30 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:30
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        Çorum'un Alaca ilçesinde Rıza Onar (53) idaresindeki, bir yol yapım şantiyesine ait zift yüklü tanker ile Kemal Çam'ın (45) kullandığı işçi taşıyan minibüs, Tokat-Ankara kara yolu, Alaca Kızıllı köyü yakınlarında çarpıştı.

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        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Kazada, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, çoğunluğu yabancı uyruklu 18 kişi yaralandı.

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        Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #çorum
        #trafik kazası
        #Tanker
        #işçi servisi
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