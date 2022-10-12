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Haberler Gündem 3. Sayfa İşçi servisi kaza yaptı! 2'si ağır 16 kişi yaralandı
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Adana'da işçi servisi devrildi: 2'si ağır 16 yaralı

Adana'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü kaza yaptı. Olayda 2'si ağır 16 kişi yaralandı

İşçi servisi kaza yaptı! 2'si ağır 16 kişi yaralandı
İşçi servisi kaza yaptı! 2'si ağır 16 kişi yaralandı
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DHA

Adana'da tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesiyle 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan Ercan A. yönetimindeki 01 S 2536 plakalı midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüje devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve 2 işçi, itfaiye ekibi tarafından çıkarılırken, toplam 16 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan A. ve İsa K. adlı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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