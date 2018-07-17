Fiat Chrysler (FCA) bünyesindeki küçük bir sendikanın, şirketin sahibi olan Agnelli ailesinin kontrolündeki Juventus'un Cristiano Ronaldo transferini protesto ederek grev çağrısı yapması, başta sosyal medya olmak üzere çok ses getirmişti.

İtalya'nın güneyindeki Fiat'a ait Melfi montaj fabrikasının ilk vardiyasında çalışan 1700 USB Sendikalı işçiden, iki günlük protestoya katılan kişi sayısı ise sadece 5 oldu. Yani işçilerin sadece binde 3'ü çağrıya cevap verdi.

FCA sözcüsü yaptığı açıklamada, "Futbol üzerinden son günlerinden yapılan çağrı tam bir başarısızlıkla sonuçlandı. Katılım oranı grubun iş gücünü temsil etmediğini gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Hatırlanacağı üzere 10 Temmuz tarihinde Juventus, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid kulübünden transferi için İspanyol ekibiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuş ve 12 milyon euro ilave bonuslarla birlikte 112 milyon euroya ulaşacak transfer sendikanın tepkisini çekmişti.

USB Sendikası, "Fiat çalışanları çok büyük ekonomil fedakarlıklar yapmaya devam ederken bir futbolcuya milyonlarca euro ödenmesini kabul edilemez." diyerek grev çağrısında bulunmuştu.

Fiat işçileri, yıllardır süren işten çıkarmalardan dolayı tepki gösteriyor ve bu yıl için planlanan ancak ertelenen tam istihdam şartlarının yerine getirilmesini istiyordu.

Melfi'de bulunan söz konusu fabrikada ağırlıklı olarak Fiat 500 serisi, Punto ve Jeep Renegade modelleri üzerine çalışılıyor.

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