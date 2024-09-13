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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İşçiler resti çekti: Boeing işçileri 16 yıl aradan sonra ilk kez grevde - İş-Yaşam Haberleri

        İşçiler resti çekti: Boeing işçileri grevde

        Güvenlik sorunları ve kazalarla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren ABD'li uçak üreticisi Boeing'in yüzde 33 zam teklifini reddeden işçiler, greve gitme kararı aldı. Boeing'in 2008'deki grev günde yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:16 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:17
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        İşçiler resti çekti: Boeing işçileri grevde
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        ABD'li uçak üreticisi Boeing'in yüzde 33 zam teklifini reddeden işçiler, greve gitme kararı aldı.

        Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) oy kullanan işçilerin yüzde 94,6'sının ücretlerde dört yıl içinde yüzde 33 artış öngören geçici sözleşmeyi reddettiğini duyurdu.

        IAM 751. Bölge Başkanı Jon Holden, oylamaya dair yaptığı açıklamada, işçilerin ezici bir oy çoğunlukla grev kararı aldığını bildirdi. Holden, işçilerin düşük ücretlerden ve şirketin işleri başka bir yere taşımasını önlemek için 2008'den bu yana emeklilik ve sağlık hizmetleri konusunda verdikleri tavizlerden dolayı çok acı çektiklerini söyledi.

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        "YENİ BİR ANLAŞMAYA VARMAK İÇİN MASAYA DÖNMEYE HAZIRIZ"

        Boeing ise grev kararının ardından yaptığı açıklamada "yeni bir anlaşmaya varmak için masaya dönmeye hazırız" mesajını verdi.

        Açıklamada, "IAM liderliği ile vardığımız geçici anlaşmanın üyeler tarafından kabul edilebilir olmadığı mesajı açıktı. Çalışanlarımız ve sendika ile ilişkilerimizi yeniden düzenlemeye kararlıyız" denildi.

        Sendika üyeleri, tüm hafta boyunca sosyal medyada anlaşmayla ilgili şikayetlerini paylaşıp daha fazla zam talep etmişlerdi.

        Boeing ve IAM arasında imzalanan ve işçilerin reddettiği anlaşmada, 4 yıllık sözleşme kapsamında işçilerin ücretinin yüzde 33 oranında artması öngörülmüş ancak bu oran sendikanın müzakereler sırasında talep ettiği yüzde 40'ın altında kalmıştı.

        Grevin, bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,44 milyar dolar net zarar eden ve gelirinin yüzde 14,6 düştüğünü duyuran Boeing'in karşı karşıya olduğu zorlukları daha da artıracağı belirtiliyor.

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        2008'DEKİ GREV GÜNDE YAKLAŞIK 100 MİLYON DOLARA MAL OLMUŞTU

        Boeing'de 1995'teki 10 haftalık grevden bu yana en uzun grev olan 2008'deki 8 haftalık grev, şirkete günde yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu. Boeing'in 2008'de olduğundan çok daha kötü bir mali durumda olduğu belirtiliyor.

        Şirket, en çok satan uçağı olan "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'daki kazalarından bu yana 27 milyar dolar kaybetti.

        Boeing'in her ne kadar geliri azalıp borcu artsa da şirketin 500 milyar dolardan fazla değer biçtiği devasa bir sipariş birikimi olduğu vurgulanıyor.

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