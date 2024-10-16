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        İşçileri taşırken alev aldı!

        Bursa'da, fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsü bir anda alev aldı. İşçiler tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 19:35 Güncelleme: 16.10.2024 - 19:35
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        İşçileri taşırken alev aldı!
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        Bursa'da, fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsü seyir halindeyken alev aldı. İşçiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi mevkisinde saat 15.30 sıralarında fabrika işçilerini taşıyan otobüs, motor kısmından alev aldı.

        Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İşçiler otobüsten tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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