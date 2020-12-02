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İşe dönüş için nasıl başvurulacak?

1 Ocak 2019 – 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkartılanlar, eski işverenlerince işe alınırlarsa işverene destek sağlanacak. İşe giremeyen işçilere ise yardım yapılacak. İşe dönüş için nereye başvurulacak? Başvurular ne zaman sona erecek? Sigortasız çalıştırılan işçiler de işe dönüş başvurusu yapabilecek mi? İşverenin başvuran işçiyi kaç gün içinde işe alması gerekir?

İşe dönüş için nasıl başvurulacak?
HABERTURK.COM

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) genelge yayımlayarak, 1 Ocak 2019 – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkartılan sigortalı veya sigortasız işçiler ile halen sigortasız çalıştırdığı işçileri işe alarak sigorta girişi yaptıran işverenlere sağlanacak desteğe ilişkin ayrıntılara açıklık getirdi. Söz konusu işçileri 31 Aralık 2020 tarihine kadar işe alacak işverene, işçi başına günlük 44.15 TL olmak üzere, aylık 1324.50 TL’ye kadar işe dönüş desteği sağlanacak.

İşveren işe aldığı işçileri ücretsiz izne ayırmak zorunda kalırsa, işçilere aylık 1168 TL nakdi ücret desteği verilecek. Söz konusu tarihler arasında işten çıkartılmış işçinin işe dönüş başvurusu işverence kabul edilmezse, işçiye ayda 1030 TL destek sağlanacak. Destek ödemeleri, işten çıkarma yasağı süresince devam edecek.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç işe dönüş desteğinin ayrıntılarını on soruda anlattı:

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