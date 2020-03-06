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İşe giderken başından vurularak öldürüldü

Adana'da yaya olarak işe giden Hasan Erdemci, evinden birkaç yüz metre uzakta silahlı saldırıya uğradı. Başından vurularak ağır yaralan Erdemci, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Adana cinayet
DHA

Adana'da yaya olarak işe giderken uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan Hasan Erdemci (45),yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi 5527 Sokak'ta meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Hasan Erdemci, sabah işe gitmek için evden çıktı. Evinden birkaç yüz metre uzaklaşan Erdemci, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Erdemci, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdemli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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