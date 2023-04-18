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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de aile faciası! İşe kalkmayan oğlunu pompalı tüfekle vurdu... - Son dakika haberleri, İzmir haberleri
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İşe kalkmadığı için öz oğlunu öldürdü!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, işe kalkmadığı için oğluyla tartışan 72 yaşındaki A.K., öz oğlu 36 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaya'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Katil zanlısı baba, polis tarafından gözaltına alındı

İzmir'de aile faciası! İşe kalkmayan oğlunu pompalı tüfekle vurdu... - Son dakika haberleri, İzmir haberleri
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İHA

İzmir'de edinilen bilgiye göre olay, saat 08.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi 7352 Sokakta meydana geldi.

UYANDIRMAYA GELEN BABASIYLA TARTIŞTI

Babası tarafından &ouml;ld&uuml;r&uuml;len Hasan H&uuml;seyin Kara.
Babası tarafından öldürülen Hasan Hüseyin Kara.

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, A.K. (72) oğlunu işe gitmesi için kaldırmaya gitti. Oğul Hasan Hüseyin Kaya, (36) kendisini uyandırmaya gelen babasıyla tartışmaya başladı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Burada baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.K., oğlu Hüseyin Kaya’ya pompalı tüfek ile ateş etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI BABA GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Hasan Hüseyin Kaya’nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Cinayet zanlısı A.K., sorgulanmak üzere emniyete götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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