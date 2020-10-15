İSEDAK Forumu online gerçekleşti 0:00 / 0:00

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT),Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üye ülkelerinin sermaye piyasası kurumlarına yönelik olan 9. İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu’na Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, İran, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Maldivler, Pakistan, Tunus, Türkiye ve Ürdün’den yetkili otoritelerin temsilcileri ile birlikte Arap Sermaye Piyasası Düzenleyici Otoriteleri Birliği, Batı Afrika Ülkeleri Merkez Bankası, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma Eğitim Merkezi (SESRIC) ve İSEDAK Koordinasyon Bürosu katılım sağladı.

Forumun temel amacı; İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerde sermaye piyasası alanındaki düzenleyici otoritelerin idari kapasitelerinin artırılması, sermaye piyasalarının ve muhtemel işbirliğinin geliştirilmesi.

KORONA TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Bu yılki toplantıda, Covid-19 salgınında ülkelerin sermaye piyasası otoritelerinin finansal piyasalarının işleyişine ilişkin aldığı tedbirler, Covid-19 sonrası sürdürülebilirlik ve finansal teknolojiler (FinTech) alanında beklenen değişimler, İSEDAK Gayrimenkul Değerler İşlem Linki (Crescent Link),İslami Finans-FinTech çalışmaları ve Azerbaycan Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilen teknik işbirliği çalışmaları değerlendirildi.