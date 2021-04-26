İSG Üst Yöneticiliğine vekaleten Berk Albayrak atandı

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İSG'den yapılan açıklamaya göre, Malaysia Airports, Ersel Göral'ın istifasının ardından İSG CEO'luğuna 27 Nisan'dan geçerli olmak üzere Teknik Hizmetler Direktörü Berk Albayrak’ın vekaleten atandığını duyurdu.

Berk Albayrak, CEO’luk görevini Teknik Hizmetler Direktörlüğü görevi ile birlikte yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malaysia Airports Grup CEO'su Dato' Mohd Shukrie Mohd Salleh, görevden ayrılan Ersel Göral'ın 3,5 yıldır İSG'nin kaydettiği ilerlemenin ve büyümenin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Yönetim Kurulu ve şirket yönetimi olarak çalışmaları ve liderliği için içtenlikle teşekkür ediyor, kendisine gelecekteki girişimlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Berk Albayrak, İSG'de 11 yıldır çeşitli kademelerde görev yaptı. İnşaat mühendisliği eğitimi alan Albayrak'ın önceki iş deneyimleri arasında Limak ve GMR Ortak Girişimi'nde departman yöneticiliği, DHMİ Türkiye’de inşaat bölümü direktörlüğü ve Baki Şirketler Grubu’nda proje müdür yardımcılığı gibi pozisyonlar bulunuyor.