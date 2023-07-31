iShowSpeed'in hastalığı nedir? iShowSpeed'in ne oldu ve son durumu nasıl? Cluster headache hastalığı nedir?

iShowSpeed'in hastalığı nedir? iShowSpeed'in ne oldu ve son durumu nasıl? Cluster headache hastalığı nedir?

Son yılların en sevilen fenomenlerinden biri olan IShowSpeed, talihsiz bir hastalıkla boğuştuğunu açıkladı. 18 yaşındaki ABD'li YouTuber, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarıyla son durumunu takipçileriyle paylaştı. İşte, iShowSpeed'in son durumu ve hastalığı hakkında ayrıntılar...

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ISHOWSPEED HASTALIĞI NE?

Geçtiğimiz yıl cansız bir mankenle sevgili olduğunu söyleyerek gündeme gelen IShowSpeed, geçirdiği baş ağrıları ardından hastanelik oldu. Ünlü yayıncı tedaviye başlamadan önce "Her an ölebilirim." notuyla paylaştığı videoda; "Küme tipi baş ağrısı denen bir şey var bende. Ölümcül bir baş ağrısı hastalığıymış. Şu anda uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Küme baş ağrısı nadir görülen; ancak yeryüzündeki en şiddetli kabul edilen ağrı tiplerinden biri.