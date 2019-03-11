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IŞİD'in Suriye'e elinde tuttuğu son yer olan Baghuz'a yeni saldırı

Suriye'de, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin, IŞİD'in ülkede elinde tuttuğu son yer olan Bahguz köyüne yeni bir saldırı başlattığı belirtildi. SDG Sözcüsü Mustafa Bali, Twitter'da paylaştığı mesajda SDG güçlerinin "doğrudan ve şiddetli " çatışmaların içinde olduğunu bildirdi.

Giriş: 11.03.2019 - 12:22 | Güncelleme:
- AFP/Getty

Suriye'de, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG),IŞİD'in ülkede elinde tuttuğu son yer olan Bahguz köyüne yeni bir saldırı başlattığı belirtildi.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali, Twitter'da paylaştığı mesajda SDG güçlerinin "doğrudan ve şiddetli " çatışmaların içinde olduğunu bildirdi.

IŞİD militanları, Suriye'nin doğusundaki Baghuz köyünde sıkışmış halde.

Köy alındığında, ABD ve müttefikleri, resmen IŞİD'in 2014'te ilan ettiği "halifeliğin" sona erdiğini duyuracak.

IŞİD, elindeki toprakları kaybetmişolmasına karşın, hala bölgede ve dünya genelinde saldırılar düzenleyebilecek büyük bir güvenlik tehdidi olarak görülüyor.

Beş yıl önce IŞİD, Suriye'nin batısından, Irak'ın doğusuna uzanan 88 bin kilometrekarelik alana hükmediyordu. Yaklaşık sekiz milyon kişiyi yöneten örgüt "halifelik" ilan etmiş petrol satışı, tehdit, soygun ve adam kaçırmadan milyarlarca dolarlık gelir elde etmişti.

Suriye'nin doğusunda neler oluyor?

Beş yıl süren şiddetli çatışmaların ardından, Batılı ülkeler tarafından desteklenen yerel güçler, IŞİD'i Suriye ve Irak sınırındaki birkaç yüz metrekarelik alan hariç, bölgeden sürdü.

Saldırının dün akşam saatlerinde başladığı ve silah depolarını hedefleyen hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

SDG ve koalisyon uçaklarının saldırısı sonucu, IŞİD militanlarının kampının alevler içinde olduğu kaydedildi.

Ancak SDG daha önce de "nihai saldırıda" bulunulduğunu açıklamıştı. 1 Mart'taki yoğun hava ve topçu saldırılarının ardından, SDG "canlı kalkan olarak tutulan az sayıda sivil nedeniyle" saldırının yavaşlatıldığını açıklamıştı.

Geçen Pazartesi günü Baghuz'dan 3 bin kişi tahliye edilmiş, daha sonra da 500'ü IŞİD militanlarından oluşan 3500 kişi Salı günü köyden çıkarılmıştı.

Reuters Habar Ajansı, Çarşamba günü de 2 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Tahliye edilenlere SDG kontrol noktasında, aranıp sorgulanmalarının ardından yiyecek ve su verildi.

Bali, Reuters'a yaptığı açıklamada, Cumartesi gününden bu yana Baghuz'dan sivil tahliyesi olmadığını belirtti.

Geçen ay 4 bin militanın da teslim olduğunu belirten Bali, IŞİD'in rehin tuttuğu beş SDG üyesinin de serbest bırakıldığını söyledi.

Ancak Bali, aralarında İtalyan Ralip Paolo Dall'Oglio ve Lübnanlı gazeteci Samir Kassab'ın da bulunduğu diğer rehinelerin akibetinin bilinmediğini ifade etti.

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