Işık ihlali kaza getirdi: 11 yaralı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç fabrikaya işçi taşıyan servis midibüsüne çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Tekirdağ'da ışık ihlali kazaya neden oldu.
Kaza, sabah saatlerinde Saray ilçesinin Çukuryurt Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi.
H.C.A.'nın kullandığı hafif ticari araç, iddiaya göre kırımızı ışık ihlali yaparak fabrika işçilerini taşıyan E.Y. yönetimindeki servis midibüsüne çarptı.
Midibüs çarpmanın şiddetiyle devrilerek yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yan yatan midibüste yaralanan 11 kişi, Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.