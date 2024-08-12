Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Işık ihlali kaza getirdi: 11 yaralı | Son dakika haberleri

        Işık ihlali kaza getirdi: 11 yaralı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç fabrikaya işçi taşıyan servis midibüsüne çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:10 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tekirdağ'da ışık ihlali kazaya neden oldu.

        2

        Kaza, sabah saatlerinde Saray ilçesinin Çukuryurt Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi.

        3

        H.C.A.'nın kullandığı hafif ticari araç, iddiaya göre kırımızı ışık ihlali yaparak fabrika işçilerini taşıyan E.Y. yönetimindeki servis midibüsüne çarptı.

        4

        Midibüs çarpmanın şiddetiyle devrilerek yan yattı.

        5

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        6

        Yan yatan midibüste yaralanan 11 kişi, Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        7

        Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari araç sürücüsü H.C.A., gözaltına alındı.

        8

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        9
        #Tekirdağ
        #trafik kazası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Nükleer santralde yangın!
        Nükleer santralde yangın!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Görevi olimpiyat
        Görevi olimpiyat
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası