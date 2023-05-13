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Işık Tolgay, işletmeden sahnelere geçiş yaptı

Işık Tolgay, işletme okurken tiyatroya merak salıp dünyaca ünlü tiyatro oyunları ve müzikallerinde sahneye çıktı

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  • Işık Tolgay, işletmeden sahnelere geçiş yaptı

    ABD'li Billy C. Talbert’tan 3 yıl müzikal oyunculuğu dersleri alan Işık Tolgay; "Batı Yakası'nın Hikâyesi", 'My Fair Lady' ve 'Grease' müzikalleriyle tanıştıktan sonra sahne asıl yapmak istediğinin sanat olduğunu fark etti.
  • Işık Tolgay, işletmeden sahnelere geçiş yaptı

    Işık Tolgay, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okurken tiyatro serüvenine adım atarak ve hemen sonrasında çocukluk arkadaşlarıyla  hayallerini gerçekleştirmek için Dionysos Tiyatro’yu kurdu.
  • Işık Tolgay, işletmeden sahnelere geçiş yaptı

    Tiyatroyu kurduktan sonra ilk olarak Ivan Gonçarov’un ölümsüz eseri 'Oblomov’u Türkiye’de ilk defa sahneye taşıyıp daha sonra bunu 'Salaklar Sofrası', 'Fareler ve İnsanlar', 'Bir Delinin Hatıra Defteri' ve 'Mezarcı' takip etti.
  • Işık Tolgay, işletmeden sahnelere geçiş yaptı

    Işık Tolgay, son günlerde ise bir Broadway müzikali olan 'Jekyll & Mr. Hyde' ile dikkatleri üzerine çekiyor. 
    Yapımcılığını Melikcan Zaman, çeviri ve yönetmenliğini Taner Tunçay, genel sanat yönetmenliğini ise Malcolm Keith Kay'in yaptığı, Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü 'Jekyll & Mr. Hyde'da Işık Tolgay, sahneye Hayko Cepkin ve Elçin Sangu ile sahneye çıkıyor.

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