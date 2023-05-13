Işık Tolgay, son günlerde ise bir Broadway müzikali olan 'Jekyll & Mr. Hyde' ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Yapımcılığını Melikcan Zaman, çeviri ve yönetmenliğini Taner Tunçay, genel sanat yönetmenliğini ise Malcolm Keith Kay'in yaptığı, Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü 'Jekyll & Mr. Hyde'da Işık Tolgay, sahneye Hayko Cepkin ve Elçin Sangu ile sahneye çıkıyor.