Işın Karaca, önceki gün yüzünde maske olan bir fotoğraf paylaşmış ve influenza virüsü ile uğraştığından yakınmıştı. Ünlü şarkıcıdan yeni bir paylaşım geldi.

İnfluenza virüsü ile boğuştuğunu duyuran Işın Karaca, yaptığı son paylaşımda hastalığının devam ettiğini duyurdu.

Yaklaşık dört gündür halsiz bir şekilde yatmaya devam ettiğini belirten şarkıcı, Instagram hesabından şu satırları yazdı:

"Hala yataktan çıkamadım canlar ama bu durum afili fotoğraflarımdan paylaşmama engel değil. Toparlanıp hızlıca süslenmek dileğiyle. Yataktan çıkmadan yaşamımın dördüncü günü. Pestilden hallice bir kıvamdayım ama yavaştan toplamaya başladım. Allah her türlü hastalıkla mücadele eden canlara deva versin. Amin. Gelen geçmiş olsun mesajlarınız ayrı, canımın yarısına gösterdiğiniz ilgi ayrı. Cansınız ve ne kadar teşekkür etsem az kalır. İnfluenza kol geziyor. Ateş, eklem, kas, boğaz baş ağrısı. Hepsi üst üste gelince adına influenza diyorlar. Dikkat edin."