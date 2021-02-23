"AĞLAMAMAK İÇİN GÜLÜYORUM!"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ocak ayında ise Bursa Uludağ'da bulunan pek çok otelin gerçekleştirdiği eğlence partilerine tepki göstermişti.

Karaca, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer vermişti:

Haydi bakalım... Eller havaya. İyi haftalarımız olsun! Görüntüler mi? Dün akşam güzide mekanımız Uludağ... Adamcağız 1 yıldır evde, ne yapsın? İçindeki kurtları döküyor ve adeta döktürüyor! Sinirlerim bozuldu. Ağlamamak için gülüyorum. Ben kanser hastası annemi tam 1 yıldır görmüyorum.

Eh, madem durum bu olabiliyor HES kodu ile açalım her yeri ve 'Her koyun kendi bacağından asılsın' misali olalım. Zira; biri yer, biri bakar! Kıyamet bundan kopar! Asla provokasyon derdinde değilim ama bu olurken, benim kızım okula gidemezken, 30 kişilik ekibim evinde çalışamazken susmam değerlerime aykırı olurdu!