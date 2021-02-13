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Işın Karaca'nın acı günü

Şarkıcı Işın Karaca'nın anneannesi hayatını kaybetti. Karaca acı haberi sosyal medyada hesabından duyurdu

Işın Karaca'nın acı günü - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Işın Karaca'nın anneannesi Keziban Cansızoğlu 89 yaşında hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olan Cansızoğlu bir süredir tedavi görüyordu.

Karaca acı haberi şu ifadeleri kullandı:

Anneannem...
Keziban Cansızoğlu...
89 yaşında bir Alzeimer hastasıydı.
Bu hastalık ile mücadele eden aileler zorluğunu bilir.
Sevdiğin, anılarının olduğu, yaşanmışlıkları hatırlamayan canım anneannem Mia’yı hatırlayıp, ismi ile hitap edip ardından 3 hafta sonra vefat eden anneannem.
Bu hastalık böyle bir şey işte. Her şeyi unutuyorsun.
Nefes almayı bile...
Çok fazla soru geldi, ‘anneanneniz Covid miydi’ diye! Şükürler olsun değildi.
Hatta vefatından 1 gün önce hastaneye gidilecekti. Daha iyi beslenmesi için tüp takılacaktı midesine.
Olmadı...
Ama Covid değildi. Şükürler olsun..
Çok güzel yaşadı.
Rahmetli dedemle ikisi de çok çalışkandı. Hayatları boyunca sabah beşte kalkıp fabrikalarına giderlerdi.
Gecenin körüne kadar çalışırlardı. Emekli olduktan sonra da hiç durmadılar.
Gezmeye bayılırdı anneannem....
Allah’ım ölümün bile hayırlısını versin deriz ya.
Çok şükür ki çekmedi anneannem.
Annemin de hakkı ödenemez tabi. Annesini pamuklara sarıp baktı...
Hayat böyle bir şeymiş..
Dilerim ki ben de o yaşları görürüm.

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