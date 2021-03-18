"ERKEK ÇOCUKLAR TRAVMALAR YAŞADI"

Özdemir Erdoğan, "Bülent Ersoy, çok daha namuslu, çünkü o kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu ama Zeki Müren, kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" ifadelerini kullanmıştı.

"KÖTÜ ÖRNEK OLDU"

Özdemir Erdoğan'ın bu söylemleri müzik ve magazin dünyasında tepkiyle karşılanırken sanatçı, açıklamalarına bir yenisini daha eklemişti.

Zeki Müren'in topluma kötü örnek olduğunu öne süren Özdemir Erdoğan, "Eğer kötü örnek olmadıysa her toplumsal harekette, alakalı alakasız çok renkli bayraklarıyla boy gösteren LGBT'ler nereden çıktı? Bunu görmek lazım" demişti.