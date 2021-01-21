Hava durumu 21 Ocak Perşembe günü yani bugün özellikle dışarıda işi olanlar tarafından yakından inceleniyor. Hafta sonunu kar yağışının etkisi altında geçiren ve uzun süredir sıcaklıların mevsim normallerinin altında seyrettiği yurt genelinde bugün ise sıcaklıklar yeniden yükselmeye başladı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu tahmin raporuna göre yurt genelinde sıcaklıkların yükselmesine karşın iç ve doğu kesimler için sabah saatlerinde don ve buzlanma uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu...

HAVA DURUMU - 21 OCAK: SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Üç büyük şehirde hava durumu bugün şu şekilde:

İstanbul hava durumu: 10°C | Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu: 13°C | Parçalı ve az bulutlu

Ankara hava durumu: 4°C | Parçalı ve az bulutlu