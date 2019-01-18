Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevreleri, Balıkesir'in kıyı kesimleri, İzmir'in güney ve batı çevreleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı; rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Sabah saatlerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği Adana, Osmaniye ve Hatay'da hafif şiddette zirai don tehlikesi bulunduğundan çiftçilerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren güney ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı bulutlu