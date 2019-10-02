Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, sabah saatlerden itibaren ülkemizin güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık