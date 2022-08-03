Teknolojiye paralel olarak hızla gelişen bulut tabanlı yazılımlar, iş yapış biçimlerini de alışılmışın dışında çeşitlendirdi. Şirketlere esneklik sağlayan bulut yazılımlar sayesinde uzaktan çalışma sistemini benimseyen ‘küçük ofis veya home-ofis’lerin, e-ticaretle uğraşanların sayıları hızla artıyor. Bulut tabanlı yazılımlar, yüksek maliyetler nedeniyle teknolojik altyapı yatırımı yapamayan KOBİ ölçeğindeki işletmelere de önemli avantajlar sağlıyor.

Ekonomiye katkıları çok yüksek olan KOBİ'lerin işlerini büyütmelerini ve dijitalleşmelerini sağlayacak olan bulut yazılım çözümlerinin sağladığı önemli avantajları şöyle sıralayabiliriz:

Maliyet

Bulut yazılımlar sayesinde şirketler kurulum, yazılım, donanım ve bununla ilgili iş gücü açısından pek çok altyapı, depolama, bakım ve güncelleme maliyetinden kurtulabilir. Bulut tabanlı yazılımların sağladığı en önemli faydalardan biri de alınan hizmet karşılığı hesaplanabilir aylık maliyetlerle "kullandıkça öde" modeliyle çalışmayı mümkün kılması. Pek çok firma, önemli operasyonlarını buluta taşıyarak maliyetlerini ne kadar azaltabileceğinin ne yazık ki farkında değil.

Esneklik, hareket serbestliği ve kolaylık

Şirketler için zaman ve mekan engelini kaldırarak, her zaman her yerden erişim imkanı sunması, bulut tabanlı yazılımların sağladığı en önemli kazanımların başında geliyor. Zaman hayattaki en değerli şey. Onu etkili kullanmanın en kolay yollarından biri de mobil cihazlarla ortak dosyalara erişerek sanki ofisteymiş gibi çalışmak, çok uzaklardan da olsa toplantılara katılabilmek. Ayrıca bulut yazılımlar teknolojiye uzak kişilerin bile kullanabileceği, hızla öğrenebileceği kolaylıkta tasarlanıyor.

Bulut yazılım çözümleri şirketin iş hacmine göre şimdi ve gelecekte ihtiyaç duyacağı esnekliği ve ölçeklendirmeyi sunarak yeni özellikler için donanım gereksinimi olmadan büyüme fırsatı sağlıyor.

İş süreçlerinin optimizasyonu

İş akışına göre oluşturulan akıllı süreçler ve kolaylaştırıcı çözümler sayesinde çalışanların iş yükünü doğru planlayarak kaynakları verimli kullanmayı sağlayan bulut yazılım çözümleri, aynı zamanda proje yönetimi, ön muhasebe, ekip takibi, belge yönetimi gibi işleri de kolaylaştırıyor.

Güvenlik

Gelişmiş güvenlik önlemleriyle sürekli olarak yenilenen bulut platformları, yedekleme, veri kurtarma, güvenli depolama ve antivirüs koruma kalkanıyla işletmelerin hem maliyetlerini azaltıyor hem de güvenliklerini tüm cihazlar bakımından korumaya alıyor.

Servis kalitesi

Özellikle e-ticaret işiyle uğraşan KOBİ'ler için hız, takip ve destek, satışları artırmadaki önemli etkenlerin başında geliyor. Bulut tabanlı yazılımlar ile bu alanlarda verimli sonuçlar elde edilerek, müşteri memnuniyetini ve deneyimini üst düzeye çıkarmak mümkün.

Şimdi tüm bu faydalar tek bir platformda...

Vodafone Business, büyümek ve daha verimli olmak için dijital dönüşümü önceliklendiren KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni Red Bulut B2B Pazaryeri Platformunu hizmete sundu. KOBİ’ler, Red Bulut B2B Pazaryeri Platformu sayesinde uçtan uca dijitalleşmeyi sağlayan bulut tabanlı yazılım ve çözümleri tek bir noktadan ön yatırım maliyeti olmadan satın alırken, ürünler ile ilgili detaylı bilgilere ve eğitim içeriklerine erişebiliyor.

Vodafone Business, Türkiye’nin her yerindeki KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerin ulaşılabilir finansman modelinde işlerini buluta taşıyarak hem bulut teknolojisinin esnekliğinden faydalanmalarını hem de doğru kaynak yönetimi ile sürdürülebilir büyüme sağlamalarını, dijitalleşmelerini hedefliyor.

Vodafone Business Red Bulut B2B Pazaryeri Platformu ile Türkiye’nin her ilinde teknolojiye ulaşamamış KOBİ’ler, bulut tabanlı yazılımlara kolayca erişerek tüm satın alma süreçlerini uzaktan dijital olarak gerçekleştirebilecek. KOBİ’ler dilerlerse seçili ürünlerde demo da talep edebilecek.

Red Bulut Pazaryeri Platformu’nda neler var?

KOBİ’lerin öncelikli ihtiyaçlarını hedefleyen 10 farklı ürünü tek bir platformda toplayan Red Bulut'ta ‘İş ve Süreç Yönetimi’, ‘Güvenlik ve Yedekleme’ ile ‘E-ticaret ve Satış Sonrası Destek’ gibi KOBİ’lerin ihtiyacı bulunan 3 ana konuda ürünler yer alıyor.

- İş ve Süreç Yönetimi’nde Akıllı Ekip Takip, Akıllı Süreç Yönetimi, Ön Muhasebe ve Microsoft 365 ürünleri bulunuyor. İşletmeler Red Bulut’ta çalışanlarının iş yükünü doğru planlıyor, kaynaklarını verimli yönetiyor, proje yönetimi, saha ekip takibi, kaynak planlama muhasebe ve e-fatura altyapısı için en etkili araçları bulabiliyor.

- Güvenlik ve Yedekleme’deki Antivirus, Veri Kurtarma ve Yedekleme ve Vodafone Drive Güvenli depolama çözümleri ile işletmeler, yüksek güvenlik, düzenli yedekleme ve hızlı veri kurtarmayı kurumundaki tüm cihaz ve sunucularda etkinleştirirken dokümanlarına istediği cihazdan erişebiliyor.

- E-ticaret ve Satış Sonrası Destek’te, WebSitesi Barındırma Çağrı merkezi kurabilecekleri Bulut Santral ve e-ticaret, çözümleri ile işletmeler ürünlerini internet üzerinden kitlelere ulaştırıyor, satışlarını artırıyor, satış sonrası süreçlerde müşterilerine en yüksek seviyede hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlıyor.

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