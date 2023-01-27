Bulut ile İşletmeler Daha Verimli!

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Bulut Teknolojileri, dijital dönüşüm yolculuğunda dijital hazırlığa (digital readiness) ulaşmak, kaynaklarını en doğru şekilde kullanarak rakiplerinden bir adım öne çıkmak isteyen tüm işletmelerin önceliğinde yer alıyor. Bu bağlamda, araştırmalar da gösteriyor ki 2025 yılına kadar yapılan işlerin %95’i bulut tabanlı olacak.

En güncel, yüksek performanslı, son teknoloji altyapıları sağlayan Bulut bilişim çözümler sayesinde işletmeler operasyonel süreçlerinde iyileşme yakalıyor, böylece üretkenlikte artış sağlayabiliyor.

Sektör farketmeksizin, hem büyük hem de küçük ölçekte kurumsal işletmeler bulut teknolojilerin sunduğu verimliliğe, çevikliğe ve esnekliğe ilk yatırım maliyetleri olmadan ulaşıyor, bu sayede kaynaklarını en etkin şekilde kullanabiliyorlar.

İş yüklerini buluta taşıyan firmalar, değişmekte olan müşteri alışkanlıkları ve bununla beraber artan kritik verilere, dönemsel olarak artan veya azalan müşteri taleplerine; ölçeklenebilen yapılar sayesinde hızlı şekilde cevap verebiliyor, müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkaracak altyapıları kolayca ve uygun maliyetlerle sağlayabiliyor.

Bulut teknolojilerinin sunduğu tüm bu avantajları işletmelerin en hızlı şekilde kullanmaya başlaması için doğru bulut bilişim modelini tespit etmesi, doğru altyapıyı belirlemesi hususunda uzman ekiplerden destek alması büyük bir fayda sağlıyor. Uzman teknoloji danışmanlarının yanı sıra, işletmelerin dilediği zaman destek ve yardım alabilmesi bu dönüşüme hızlı adaptasyonunu sağlayan önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor.

Vodafone Business, işletmelere kesintisiz mobil ve sabit bağlantı servislerinin yanında, bilgi sistemleri ihtiyaçlarına yönelik olarak da Türkiye’deki Veri merkezlerinden uçtan uca bilişim altyapısı ve uzman ekipleriyle yönetim hizmetleri sunuyor.

Yedekli ve yüksek erişilebilirlikli Vodafone Business Bulut altyapısı üzerinden verilen hizmetler ile 7x24 destek ve yönetim hizmet yapısı sunuyor, 250 kişiden oluşan uzman bilişim kadrosu ile müşterilerinin uçtan uca kesintisiz servis almasını sağlıyor.

Sistemlerde düzenli olarak risk analizleri gerçekleştirerek aksiyonları önceden alıyor ve olası riskleri ortadan kaldırıyor.

Otomasyon yazılımlarıyla işletmelerin; Teknoloji Portali üzerinden, belirlenen güvenlik standart ve kuralları çerçevesinde, servis hızını arttıracak provizyonlama ve kapasiteye yönelik operasyonları kendisinin yapabilmesi sağlanıyor.

Müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkaran, hızlı değişen şartlara hızlı adaptasyon sağlayarak, esneklik ve verimliliği sağlayan, kaynaklarını en etkin şekilde kullanmak isteyen işletmeler arasında yerinizi almak isterseniz, Vodafone Business ile iletişime geçebilirsiniz.

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