İşinizi büyütecek çözümler bu testte

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
İLANDIR

KOBİ'ler İşlerini Vodafone Business'ın Dijital Pazarlama Çözümleriyle Büyütüyor

İşinizi büyütecek çözümler bu testte

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, sunduğu dijital pazarlama çözümleri ile ekonominin can damarı KOBİ’leri bugünün ve geleceğin dijital dünyasına hazırlıyor. Vodafone Business, KOBİ’lerin pandemi döneminde kaybettikleri müşteri potansiyelini yerine koymaları ve büyümeye devam etmeleri için gerekli çözümleri 3 ana başlıkta topladı. Dijitalleşme Testi, Dijital&Mobil Pazarlama ve E-Ticaret çözümleriyle KOBİ’lere rehberlik eden Vodafone Business, KOBİ’lerin hem verimliliklerini artırıp tasarruf etmelerini hem de hedef kitlelerine ve potansiyel müşterilerine dijital kanallardan kolayca ulaşarak işlerini büyütmelerini sağlıyor.

Click Here!

İşletmelerin “dijital iş ortağı” Vodafone Business, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için dijital ve mobil pazarlama ağını her geçen gün genişletiyor. Vodafone Business, güvenilir teknoloji danışmanı olarak KOBİ’lere dijital dönüşüm süreçlerinde uçtan uca çözümler sunarak onları bugünün ve geleceğin dijital dünyasına hazırlıyor. Vodafone Business, özellikle pandemi sürecinde dijital dönüşümlerini hızlandırmak ve e-ticarete hızla adapte olmak zorunda kalan KOBİ’lere sunduğu çözümlerle bir yandan verimlilik ve tasarruf imkanı sunarken bir yandan da en doğru dijital kanalları kullanarak satışlarını artırmalarını ve potansiyel müşterilere kolayca ulaşmalarını sağlıyor.

KOBİ’lerin dijitalleşmeyi kullanarak rekabet güçlerini artırmaları ve fırsatları yakalayabilmeleri için ihtiyaç duydukları yol haritasını onlarla birlikte çizen Vodafone Business, pandemi döneminde kaybedilen müşteri potansiyelini yerine koymak ve büyümeye devam etmek için gerekli olan çözümleri Dijitalleşme Testi, Dijital&Mobil Pazarlama Çözümleri ve E-Ticaret Hizmeti olmak üzere 3 ana başlıkta topladı. KOBİ’ler bu çözümlerle Vodafone Business rehberliğinde dijitalleşme yolculuklarında fark yaratacak.

Dijitalleşme Testi ile ihtiyaçlara uygun çözüm

Uzun süredir KOBİ’lerin dijital skorunu hesaplayan, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri noktasında yol gösterici raporlar ileten Vodafone Business, şimdi Dijitalleşme Testi ile bu hizmeti bir adım öteye taşıyor. Dijitalleşme Testi, işletmenizin dijitalleşmesini sağlayacak ihtiyaçları 4 soru ile anlıyor. Böylece her işletmenin ihtiyacına uygun, terzi usulü kişiselleştirilmiş farklı çözümler sunarak hem verimliliklerini artırıyor hem de daha fazla müşteriye ulaşmalarını sağlıyor.

Dijitalleşme Testi için lütfen tıklayın.

KOBİ’ler dijital kanallardan hedef kitleleri ile buluşuyor

Vodafone Business, potansiyel müşterilerine ulaşmak isteyen ancak reklam yönetimi ve hedeflemenin nasıl yapılacağı konusunda yardıma ihtiyaç duyan KOBİ’lere de destek oluyor. KOBİ’lerin doğru müşteri kitlesine doğru bütçelerle ulaşmalarını sağlıyor. İşletmelerin müşteri tabanını genişletmelerini, verimlilik, marka bilinirliği ve satışlarını artırmalarını sağlıyor.

Vodafone Business’ın bu kapsamda sunduğu Facebook &I nstagram Reklam Hizmeti ile Veri Odaklı SMS çözümleri KOBİ’lerin dijital pazarlama kanallarını artırarak işlerini büyütmelerine destek veriyor.

Facebook & Instagram Reklam Hizmeti, işletmelerin demografi, ilgi alanı, davranış ve konum gibi kırılımlar ışığında en doğru müşteri kitlesine ulaşarak web sitesi trafiğini ciddi oranlarda artırıyor. Ajans desteği ile de işletmeler, doğru hedefleme ve kampanya yönetimi konusunda destek alıyorlar. Böylece reklam yatırımlarından en verimli dönüşün alınması sağlanıyor.

Kullanıcılara özel kampanyalar

KOBİ’ler Veri Odaklı SMS çözümüyle de etkin hedefleme yaparak işletmeler ürün, hizmet ve kampanyalarını potansiyel müşterilerine Vodafone Business güvencesiyle duyurabiliyor. İşletmelerin Vodafone kullanıcılarına özel hazırlanan kampanyalarını, akıllı hedefleme seçenekleri ile Vodafone izinli veri tabanına duyurabildikleri bu çözümde; hedefleme kriterleri büyük veri ile zenginleştirilerek müşterilerin demografik özellikleri, kulanım bilgileri, lokasyon bilgileri, ilgi alanları ve alışveriş alışkanlıkları hedeflenebiliyor.

Anahtar teslim e-ticaret sitesi kuruluyor

Dijital dönüşüm sürecinde e-ticaretin öneminin artmasıyla KOBİ’lerin ihtiyaç duyacakları her türlü hizmet ve altyapıyı E-Ticaret Hizmet Paketi’nde toplayan Vodafone Business, KOBİ’lerin hedef kitlelerine ve potansiyel müşterilerine dijital kanallardan kolayca ulaşabilmelerini sağlıyor. E-Ticaret Hizmeti Paketi; alan adı, hosting, email, güvenlik yedekleme, ödeme altyapıları, tüm yazılım özellikleri ve arama motoru optimizasyonu ile KOBİ’lerin e-ticarete başlamak için ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir pakette topluyor.

Pazar yeri entegrasyonu ek paketi ile Hepsiburada, Gittigidiyor, N11 gibi Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarına entegrasyonu sayesinde KOBİ’ler ürünlerini birkaç kısa adımda bu platformlara aktararak büyük bir iş yükünden kurtuluyor. Ayrıca yine bu sitelere sağlanan kargo entegrasyonu ek paketi ile de sipariş çıktılarını, barkod ve takip numaralarını otomatik oluşturarak zamandan kazanıyor. Müşterilerin teknik ihtiyaçları ve dijital pazarlamayla ilgili soruları için de ücretsiz danışmanlık ve eğitim desteği E-Ticaret Hizmet Paketinde yer alıyor.

Meltem Bakiler Şahin: Maliyetleri azaltan, verimliliği artıran çözümler sunuyoruz

İşletmelerin maliyetlerini azaltmak ve verimliliği artırmak için dijitalleşmeye odaklanması gerektiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, her sektörden ve her ölçekten işletmenin ‘dijital iş ortağı’ olarak katma değerli çözümler sunduklarını vurguladı. Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti:

“Teknoloji iletişimi şirketi olarak sunduğumuz uçtan uca çözümlerimizle KOBİ’lerimizi de bugünün ve geleceğin dijital dünyasına hazırlıyoruz. Vodafone Business çatısı altında KOBİ’lere dijital pazarlama kanallarından yararlanmaları için avantajlı hizmetler sunuyoruz. Dijitalleşme Testi, Facebook&Instagram Reklam Hizmeti, Veri Odaklı SMS çözümleri ve E-Ticaret Hizmet Paketimiz ile KOBİ’lerimize verimlilik ve tasarruf imkanı sunuyor. Bu çözüm ve hizmetlerimiz sayesinde KOBİ’lerimiz potansiyel müşterilerine dijital kanallardan kolayca ulaşabiliyor. 7/24 satış yapma imkanıyla satışlarını artırabiliyor. Vodafone Business olarak KOBİ’lere dijitalleşmeyi kullanarak yeni dünyadaki fırsatları yakalayabilmeleri için destek olmaya devam edeceğiz.”

Dijitalleşme Testi için lütfen tıklayın.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.