İskele Caddesi çift yönlü trafiğe açıldı

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Türkiye'nin en uzun caddelerinden biri olan ve şehir merkezi ile Van Gölü'nü birleştiren İskele Caddesi’nin Beşyol Meydanı ile Karayolları Kavşağı arasında yapılan yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından düzenlenen törenle yeniden trafiğe açıldı. Kente yeni bir görünüm katacak olan cadde; ışıklandırma, ağaçlandırma ve kaldırım çalışmalarıyla Van'ın yeni prestij caddesi haline geldi.
İHA'nın haberine göre, Van Ticaret ve Sanayi Odası önünde düzenlenen açılış töreni öncesi bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kentte yeni bir prestij cadde kazandırdıklarını belirtti. Bitlis’ten bir kalkınma ajansı toplantısından döndüğü sırada İskele Caddesi’nin tekrar çift yöne açılarak modernleşmesinin gündeme geldiğini anımsatan Vali Zorluoğlu, “Toplantıdan geldikten sonra fizibilite çalışmalarını başlattık. Bu sene içerisinde Van Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla burada kaldırım düzenlemesiyle, asfalt yapımıyla, bordür yapımıyla ve çok ilgi çeken ışıklandırmalarıyla İskele Caddemizi çift yönlü olarak trafiğe açtık. Bahar aylarında burayı yeşillendirecek ıhlamur ve çınar ağaçlarıyla Van’ımıza yeni bir prestij cadde kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Van ilinin hizmet kervanının kesintiye uğramamasıyla birlikte Türkiye’nin en gözde şehirleri arasında yer bulacağının altını çizen Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İkinisan Caddesi’nden İskele Caddesi’ne, atık su arıtma tesisinden katı atık tesisine, binlerce kilometre asfalt yoldan binlerce kilometrelik kanalizasyon ve ishale su hattına kadar tüm bu hizmetler, hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle gerçekleşiyor. Van’daki bu hizmet kervanının kesintiye uğramadan devam etmesi halinde Van sadece bölgemizin değil, ülkemizin ilk 10 ili içerisine girebilecek potansiyelini hayata geçirecektir. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
Van şehrinin sanayisiyle, ticaretiyle, ekonomisiyle ve turizmiyle güzelleştiğini dile getiren AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas ise, “Van güzel günler yakalayacaktır. Önümüzde yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde ağzımızın tadının bozulmaması adına şehrimizin huzur ve güveni için şehre düşman olana değil, şehre sevgisiyle hizmet katan ellere teslim etmek Vanlılarımızın boynunun borcudur” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından caddenin açılış kurdelesi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Sinan Aslan, AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, kurum amirleri ve katılımcılar tarafından kesildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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