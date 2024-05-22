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        Haberler Gündem Güncel İskele çökünce işçiler mahsur kaldı - Son dakika haberi

        Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü

        Trabzon'da tünel inşaatında iskele çöktü. Feci kazada bazı işçilerin mahsur kaldığı ve ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:27
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        İskele çökünce işçiler mahsur kaldı
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        Trabzon'da tünel inşaatında iskelenin çökmesi sonucu işçiler mahsur kaldı.

        AA'da yer alan habere göre Değirmendere Mahallesi Hurdacılar Sitesi mevkisinde yapımı devam eden tünelde iskele çöktü. Bu sırada içeride çalışan işçiler mahsur kaldı.

        Bölgeye AFAD, güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bazı işçilerin yaralı olabileceği belirtilen tünelde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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