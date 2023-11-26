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"ŞARKININ UNUTULMAMASINDA ŞENER VE MÜNİR AĞABEY'İN DE ETKİSİ VAR"



Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan 'Gülen Gözler'de Şener Şen ile Münir Özkul'un 'Kan ve Gül' sahnesine de değinen müzisyen şunları dile getirdi: Yapımcım Ali Kocatepe'den iştemişler şarkımı. Onların mimikleriyle, 'Kan ve Gül' insanların gönlünde iyice yer edindi. O sahne, şarkının unutulmaması adına sanki eksik kalan bir şeyi tamamlamış gibi oldu. Şener Ağabey canımdır. Uzun zamandır kendisini görmüyorum. En son bir otelde karşılaşıp, sarılmıştık birbirimize.

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"SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNDÜM"



İskender Doğan, "Müzisyen olmasaydınız ne yapardınız?" sorusuna ise 'Siyasetçi' olurdum yanıtını verdi ve bir dönem siyasete girmeyi düşündüğünü ancak yaşadıklarından sonra bu kararından vazgeçtiğini açıkladı: Siyasete girmeyi düşündüm ama papyonu eskimiş son derece güzel konuşan bir İstanbul beyefendisi, son 80 yılını Cumhuriyet'ten bu yana yaşamış, üzerine de yüzlerce kitap okumuş birinin, partili vatandaşa hakaret ederek, nasıl ezdiğini gördüğüm an siyasetten vazgeçtim. Aslanın önünde ot var, atın önünde et var. Danışıklı dövüş gibi bir şey. Türk siyaseti, maalesef Türk milletine gerekeni ortaya koymayan bir siyaset. Herhalde ben siyasete girseydim öldürülürdüm.