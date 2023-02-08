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İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı'nda devrilen konteynerlerde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 6 Şubat'ta çıkan yangına dün Kara Kuvvetlerinin helikopterleri ile Hava Kuvvetlerinin uçağı müdahale etmiş ve uçaktan alevlere "yangın söndürme topu" da atılmıştı

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  • İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangına müdahale sürüyor

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında limanda devrilen konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.
  • İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangına müdahale sürüyor

    Farklı illerden itfaiye ekipleri ve arazözlerin karadan, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü helikopterlerinin de havadan müdahalesiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.
  • İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangına müdahale sürüyor

    Yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görülüyor.
  • İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangına müdahale sürüyor

    Limandaki konteynerlerde 6 Şubat'ta çıkan yangına dün Kara Kuvvetlerinin helikopterleri ile Hava Kuvvetlerinin uçağı müdahale etmiş ve uçaktan alevlere "yangın söndürme topu" da atılmıştı.
  • İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangına müdahale sürüyor

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin en yıkıcı sonuçlarından biri de Hatay'da yaşandı. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürerken, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kentte durumun iç açıcı olmadığını söyleyerek, "Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yıkıldı" dedi
  • İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangına müdahale sürüyor

    Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına telefonla bağlanarak depremin vurduğu kentteki son durum hakkında bilgi vermişti.

    "İNSANLAR ISI KAYBINDAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR"

    Savaş, "Hatay'da durum çok kötü. Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yıkıldı. En çok kent merkezinde. Antakya, Kırıkhan, İskenderun'da var. Bunların dışında imkanlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz. İş makinasını çok fazla sokamıyoruz. İş makinası aşağıdaki canlı insanlara zarar verebiliyor. Acil kurtarabileceğimiz insanlara yöneldik. Kurtarma ekibimize 'Şurada yakınım var' diye bize ismini yazdıran insanımız var. Sabahın 5'inden beri imkanlarımızla yapıyoruz. Bu belediyenin altından kalkamayacağı bir felaket. Hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Hem insanlara hem de alet ve edavata. Şu anda dışarısı 2-3 derece. Yağmur yağıyor. İnsanlar ısı kaybından hayatını kaybedebilir" demişti.
  • İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangına müdahale sürüyor

    "İNSANLARA YEME, İÇME BARINMADA DESTEK ŞART"

    Lütfü Savaş, "Türkiye çapında hem devletimizden, hem hükümetten, sivil toplum örgütleri, hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Belediyelerimiz de ekiplerini kurtarmaya göndermeye başladı. Dışarıdakilerin barınmaya, giyim kuşama ve gıdaya ihtiyaçları var. Hızlı bir şekilde herkesin kendi imkanını zorlayarak sadece bize değil; Maraş'ta da yıkım var. 10 ilde sıkıntı var. En çok sıkıntı Maraş ve Hatay. İvedilikle ne kadar insanımıza ulaşabilirsek, o kadar insanımızın hayatını kurtarma imkanımız var. Dışarıdakilerin en azından barınması, yeme içmesine destek vermek lazım. Yerel imkanlarla bunu karşılamamız maalesef yok" ifadelerini kullanmıştı.
  • İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangına müdahale sürüyor

    "NE KADAR HIZLI GELİRLERSE O KADAR İYİ OLUR"

    Savaş ayrıca, "Enkaz altında kalanlar, hayatını kaybedenler var. Bu büyük afetlerde daha çok dışarıdan gelen ekiplerin kurtarma işlemleri yapması gerekiyor. Çoğu insan panikte. Biz iş makinaları ve itfaiye ekipleri ile insanları kurtarmaya çalışıyoruz. Mutlaka dışarıdan daha zinde, şuurlu, sakin insanlara ihtiyaç var. Gelmeye başladılar. Ne kadar hızlı gelirlerse o kadar insanlarımızın hayatını kurtarma şansımız olur. Kente ulaşımda majör sorun yok, bazı köprülerde ve asfaltlarda zarar var" diye konuşmuştu.

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