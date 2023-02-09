İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi

Depremin 4'üncü gününde deniz suyu sahilden çekildi yerine çamur kaldı. Ancak sahile yakın yollar ve Barış Manço Parkı'nda su birikintileri kaldı.

Sahil bandındaki işletmeleri aşan sular, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi. Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi. Deprem sonrası kendilerini sokağa atan halk, deniz sularının cadde ve sokakları basmasının şaşkınlığını yaşadı.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, ekibi ile İskenderun sahilinde deniz suyunun yükselmesi, yer kırıkları ve tsunamiyle ilgili araştırma yaptı. Koçak, deniz suyunun yaklaşık 200 metre sahilden içeri girdiğini ve bir otelin 4'üncü katına kadar yükseldiğini söyledi.

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*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.