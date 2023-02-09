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İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi

Türkiye'yi sarsan depremlerden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükselmişti. Cadde ve sokaklara dolan suyun çekildiği bildirildi

İskenderun sahilini basan deniz suyu çekildi
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DHA

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesiyle cadde ve sokaklara dolan su çekildi.

Türkiye'yi sarsan 2 büyük depremden sonra Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'ndeki sahil yolunda deniz seviyesi yükseldi. Mete Aslan Bulvarı'na doğru deniz taştı.

Yaklaşık 200 metre içeri giren deniz suyu bazı bölgelerde binaların 4'üncü katına kadar yükseldi.

Sahil bandındaki işletmeleri aşan sular, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi. Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi. Deprem sonrası kendilerini sokağa atan halk, deniz sularının cadde ve sokakları basmasının şaşkınlığını yaşadı.

Depremin 4'üncü gününde deniz suyu sahilden çekildi yerine çamur kaldı. Ancak sahile yakın yollar ve Barış Manço Parkı'nda su birikintileri kaldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, ekibi ile İskenderun sahilinde deniz suyunun yükselmesi, yer kırıkları ve tsunamiyle ilgili araştırma yaptı. Koçak, deniz suyunun yaklaşık 200 metre sahilden içeri girdiğini ve bir otelin 4'üncü katına kadar yükseldiğini söyledi.

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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