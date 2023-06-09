İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle toplanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle toplanacak
ABONE OL

İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle 13 Haziranda toplanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 13 Haziran'da zam gündemiyle toplanacak

İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle toplanacak
AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 13 Haziran'da zam gündemiyle toplanacak. AA'nın haberine göre toplantı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 13 Haziran Salı günü saat 14.00'te Saraçhane'deki belediye binasının meclis salonunda yapılacak.

Kurulda, 2023 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, mülkiyeti İSKİ'ye ait bazı parsel ve hisselerin satışı, dolu ve boş memur kadro değişiklikleri ile bu yılın yatırım programı revizesi teklifi maddeleri görüşülecek. Kurulda görüşülecek gündem maddeleri için meclis üyelerine davetiye gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, İSKİ'nin 30 Mayıs'taki Olağan Genel Kurul'da ek teklif olarak gündeme alınması için sunulan ancak oy çokluğuyla reddedilen yüzde 12.94 ila 49.62 arasındaki zam teklifinin, olağanüstü kurulda görüşüleceği belirtildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Van'da birbirlerini vuran 2 belediye işçisi öldü
GÜNDEM Van'da birbirlerini vuran 2 belediye işçisi öldü
Hangi yollar trafiğe kapalı? İşte 10 Haziran 2023 Trafiğe kapalı olan yollar listesi!
GÜNDEM 10 Haziran trafiğe kapalı olan yollar listesi
2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? 2. dönem VBS e-Okul not girişleri öğretmenlere kapandı mı?
GÜNDEM 2023 e-Okul ne zaman kapanıyor?
TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU! 2023 Asgari ücret toplantısı ne zaman, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
GÜNDEM Asgari ücret toplantısı ne zaman?
Sağanak yağışlar Manisa ve Ordu'da hayatı felç etti
GÜNDEM Sağanak yağışlar iki şehiri felç etti!
Takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır? MEB E Okul ile ilkokul ortaokul lise takdir teşekkür hesaplama ekranı
GÜNDEM Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
Patnos Belediye Başkanına "ihale" gözaltısı
GÜNDEM Patnos Belediye Başkanına "ihale" gözaltısı
Malatya'da depremde hasar alan adliye binası yıkılıyor
GÜNDEM Malatya'da depremde hasar alan adliye binası ...
Türkiye hayvan varlığında Avrupa’da lider
GÜNDEM Türkiye hayvan varlığında Avrupa’da lider
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023: YKS ile Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman hesaba yatacak?
GÜNDEM Sandık görevlisi ücreti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.