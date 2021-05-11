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İSKİ 11 Mayıs İstanbul su kesintisi duyuruları... İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ AÇIKLADI

Ramazan Bayramı için geri sayım başlamışken İstanbul su kesintisi duyurularına ilgi arttı. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. İSKİ, 11 Mayıs Salı günü arıza, bakım ve onarım nedeniyle su kesintisi meydana gelecek ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? 11 Mayıs İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ 11 Mayıs İstanbul su kesintisi duyuruları... İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ AÇIKLADI

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 11 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 11 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

11 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Atatürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.05.2021 09:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.05.2021 10:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Bebek Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:11.05.2021 10:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Esentepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.05.2021 09:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.05.2021 09:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:İsmetpaşa Mah,Fevzipaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.05.2021 09:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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