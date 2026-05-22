İSKİ 22 Mayıs baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları, şehirde yaşayanların gündemindeki yerini koruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel veriler sayesinde su seviyelerindeki değişim günlük olarak takip edilebiliyor. Peki, 22 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla İstanbul barajlarındaki son durum ne? Doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde ölçüldü? İşte merak edilen detaylar…
İSKİ 22 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 22 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,63 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 96,07
Darlık Barajı: yüzde 92,03
Elmalı Barajı: yüzde 96,04
Terkos Barajı: yüzde 59,61
Alibey Barajı: yüzde 66,17
Büyükçekmece Barajı: yüzde 54,84
Sazlıdere Barajı: yüzde 44,10
Istrancalar Barajı: yüzde 33,46
Kazandere Barajı: yüzde 56,12
Pabuçdere Barajı: yüzde 55,40