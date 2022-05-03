İSKİ 3 Mayıs Salı İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler, sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıklamaları 3 Mayıs Salı günü merak ediliyor. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre "3 Mayıs Salı günü İstanbul'da su kesintisi olacak mı? "Sular ne zaman gelecek?" İşte, merak edilen soruların yanıtı...

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.05.2022 09:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

3 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 87,52