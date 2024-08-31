İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Eylül Pazar günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama ekranı...