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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ açıkladı: 21 Temmuz 2024 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İSKİ açıkladı: 21 Temmuz 2024 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri günlük olarak duyuruyor. Bu kapsamda 21 Temmuz Pazar günü İstanbul genelinde yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. İşte 21 Temmuz 2024 İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 23:45 Güncelleme: 20.07.2024 - 23:45
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        İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri ve barajların doluluk oranları İSKİ'nin kendi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, "21 Temmuz 2024 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte detaylar...

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        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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